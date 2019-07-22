كيف تحصل على معاش إضافي في قانون التأمينات الجديد؟ (فيديو)

كتبت- ياسمين سليم:

منح قانون التأمينات الاجتماعية الموحد الجديد، الحق للمؤمن عليهم في الحصول على معاش إضافي يضاف إلى معاشه الأساسي الذي يتم احتسابه عند تاريخ استحقاقه المعاش.

وقال عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، في حوار مع مصراوي، إن المعاش الإضافي جاء ليعالج مسألة أصحاب الدخول الكبيرة والذين يعانون من وجود حد أقصى لأجر الاشتراك التأميني.

وأجر الاشتراك التأميني، هو المقابل النقدي الذي يحصل عليه المؤمن عليه من جهة عمله والذي يحدد على أساسه قيمة الاشتراك، ومن المقرر أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الجديد عناصر حساب أجر الاشتراك والحدين الأدنى والأقصى له.

ويقول عمر إن "أصحاب الأجور المرتفعة سيسمح لهم النظام الجديد بهذا المعاش، ليكون وعاءً ادخاريًا في حال رغبوا التأمين على جزء إضافي من أجرهم".

وكان مجلس النواب، وافق الاثنين الماضي، على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، الذي أعدته وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف توحيد قوانين التأمينات الاجتماعية المختلفة تحت قانون واحد يخدم جميع الفئات.

ويشرح عمر في الفيديو التالي، ما هو المعاش الإضافي وكيف يمكن الاستفادة منه.

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