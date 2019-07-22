مستشار وزيرة التضامن يكشف طريقة حساب المعاش في قانون التأمينات الجديد (فيديو)

كتبت- ياسمين سليم:

تصوير- عمر هشام

قال عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، إن قانون التأمينات الاجتماعي الموحد الجديد، تضمن مجموعة من المميزات للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.

وأوضح حسن في حوار مع مصراوي، ينشر تباعا، أن أبرز مميزات القانون الجديد تحسين المعاشات، كما أنه تضمن زيادة سنوية مرتبطة بمتوسط التضخم.

وكان مجلس النواب، وافق الاثنين الماضي، على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، الذي أعدته وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف توحيد قوانين التأمينات الاجتماعية المختلفة تحت قانون واحد يخدم جميع الفئات.

وبحسب عمر فإن القانون الجديد تضمن وضع حد أدنى للمعاش نسبته 65% من أجر الاشتراك التأميني، وهو ما يحافظ على مستوى المعاش ولا تكون منخفضة.

وأجر الاشتراك التأميني، هو المقابل النقدي الذي يحصل عليه المؤمن عليه من جهة عمله والذي يحدد على أساسه قيمة الاشتراك، ومن المقرر أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الجديد عناصر حساب أجر الاشتراك والحدين الأدنى والأقصى له.

ويشرح حسن في الفيديو التالي، كيف تغيرت طريقة احتساب المعاش في القانون الجديد.