ارتفع في بنك الإسكندرية.. تعرف على سعر الدولار مع نهاية تعاملات اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك الإسكندرية مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستواه مع بداية التعاملات، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وزاد سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك الإسكندرية إلى 16.57 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتجاري الدولي، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي عند 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنوك البركة، وقناة السويس، وكريدي أجريكول 16.57 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.58 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.