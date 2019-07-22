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    استقالة رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير وتعيين قائما بأعماله

    04:21 م الإثنين 22 يوليه 2019
    استقالة رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير وتعيين قائما بأعماله

    محمود حجازي

    كتبت- شيماء حفظي:

    وافقت الجمعية العامة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، على قبول استقالة المهندس محمود حجازي من رئاسة مجلس الإدارة، وتكليف المستشار محمد زكي موسى للقيام بأعمال رئيس الشركة، بحسب بيان من وزارة قطاع الاعمال العام اليوم الاثنين.

    وتم تعيين حجازي رئيسا وعضوا منتدبا للشركة، في 2014، خلال عهد الوزير أشرف سلمان.

    ويتبع الشركة القابضة للتشييد والبناء، عدد من شركات المقاولات والعقارات بينها مصر الجديدة للإسكان والتعمير، والنصر للإسكان والتعمير، وعمر أفندي، وحسن علام، ومختار إبراهيم.

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    الشركة القابضة للتشييد محمود حجازي وزارة قطاع الاعمال العام الإسكان والتعمير

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