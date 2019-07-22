المصرية للاتصالات تتفق مع CNE لإتاحة خدمات التليفزيون عبر الإنترنت

كتب- محمد علاء الدين:

وقعت الشركة المصرية للاتصالات، اليوم الاثنين، اتفاقية شراكة استراتيجية مع الشركة المصرية للقنوات الفضائية CNE لإتاحة خدمات البث التليفزيوني عبر بروتوكول الإنترنت (IPTV) لعملاء المصرية للاتصالات بالتعاون مع مقدمي خدمات المحتوى.

وقالت الشركة في بيان، إنه بموجب هذه الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ستقدم المصرية للاتصالات محتوى مرئيا وقنوات تليفزيونية متميزة ومختارة لعملائها داخل السوق المصري بطريقة تفاعلية اعتمادا على تقنية IPTV، وذلك ضمن باقات مختلفة تتناسب مع كافة شرائح العملاء وتغطي العديد من المجالات مثل الترفيه، والرياضة، والمسلسلات، والأفلام، والأطفال، وغيرها من خدمات المحتوى المرئي.

وقال عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، في البيان،"إن توقيع الاتفاقية مع الشركة المصرية للقنوات الفضائية يساهم في تقديم أفضل تجربة وأحدث خدمات لعملاء الشركة.

وأضاف أن خدمات البث التلفزيوني عبر الإنترنت IPTV تتطلب شبكات متطورة وسرعات إنترنت عالية وما قامت به المصرية للاتصالات مؤخرا من رفع كفاءة الشبكات وإحداث نقلة حقيقية في خدمات الإنترنت داخل السوق المصري قد ساهم بشكل كبير في تمكين الشركة من تقديم خدمات الاتصالات الثلاثية (الصوت-البيانات-المحتوى المرئي) والرباعية (الصوت – البيانات – المحتوى المرئي – المحمول).

وأضاف حامد، أن الشركة مستمرة في خطط التطوير والتحديث لتقديم أفضل الخدمات لعملائنا وتحقيق تطلعاتهم اعتمادا على أحدث التقنيات العالمية.

وقال إن الشركة تتمتع بتقنيات متطورة ومبتكرة وخبرات كبيرة في مجالات التشفير والتوزيع وإدارة الاشتراكات باستخدام أحدث الأنظمة المتاحة عالميا، إلى جانب امتلاكها لحقوق التشفير والتوزيع لعدد كبير ومتنوع من خدمات التلفزيون المدفوع في المنطقة.