الاتصالات تبحث فرص التعاون مع الاتحاد البريدي العالمي

كتب- محمد علاء الدين:

بحث مسؤولون من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع المدير العام للمكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي بشار حسين، تبادل الرؤى حول عدد من الموضوعات الخاصة بالسياسات التنظيمية للمؤسسات البريدية.

وقال بيان لوزارة الاتصالات إن زيارة المدير العام للمكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي لمصر، تأتي في إطار استضافة مدينة شرم الشيخ فعاليات المنتدى الإقليمي الاستراتيجي للمنطقة العربية 2019.

وأضاف البيان، أنه تم التأكيد خلال اللقاء على اهتمام مصر بالتعاون الدولي والمشاركة الفعالة في المحافل الدولية المعنية بإرساء سياسات تنظيمية لتطوير القطاع البريدي.

واستعرضت الوزارة الجهود التي بذلتها مصر لتعظيم الاستفادة من البريد المصري في تنفيذ استراتيجية مصر للتحول الرقمي في ظل ما يحظى به من إمكانيات وانتشاره عبر 4 آلاف مكتب بريد.

وأشارت الوزارة خلال الاجتماع إلى عمليات التطوير التي تشهدها مكاتب البريد لتحويلها إلى مراكز لتقديم الخدمات البريدية والمالية والحكومية، فضلا عن المساهمة في دعم ريادة الأعمال من خلال التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تقديم خدمات توصيل تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى عملاء الجهاز، وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة القومية للبريد.

وخلال اللقاء اقترح بشار حسين المدير العام للمكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي تدشين منصة للتجارة الالكترونية في أفريقيا.

والاتحاد البريدي العالمي يضم 192 دولة ويمثل المنتدى الرئيسي للتعاون بين الجهات الفاعلة في القطاع البريدي على مستوى العالم، وهو معني بوضع قواعد لتبادل البريد الدولي وتقديم توصيات لتحفيز النمو في أحجام البريد والطرود والخدمات المالية وتحسين جودة الخدمة للعملاء.