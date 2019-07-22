تصل إلى 3300 جنيه.. أسعار صكوك الأضحية في 4 جمعيات خيرية

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار صكوك الأضحية، في أغلب مؤسسات العمل الخيري، لعيد الأضحى هذا العام، بينما ارتفعت بعضها بقيمة تتراوح بين 50 و300 جنيها في بعض المؤسسات، مقارنة بالعام الماضي.

وتراوحت أسعار صكوك الأضحية المستوردة، هذا العام بين 1850 و2550 جنيهًا للصك، كما تراوح سعر صك الأضحية البلدي بين 3000 و3300 جنيه للصك، بحسب أسعار الصكوك في 4 جمعيات أهلية.

كما تطرح وزارة التموين والتجارة، بالتعاون مع وزارة الأوقاف، صك الأضحية بقيمة 1800 جنيه، مقابل 1500 جنيها للصك في العام الماضي.

ويقبل عدد كبير من المواطنين على هذه الصكوك لأنها تمثل بديلا أرخص من تحمل تكلفة شراء الأضحية بالكامل، حيث يساهم مع آخرين في تحمل شراء الأضحية، كما أنها توفر عليهم عناء الذبح وتوصيل اللحوم لمستحقيها من الفقراء خلال أيام العيد.

وتراجعت أسعار المواشي البلدية هذا العام بقيمة تتراوح بين 3 و10 جنيهات في الكيلو القائم، نتيجة لمعاناة سوق "المواشي" من الركود طوال العام مما أدى لوفرة المعروض، بحسب تصريح سابق لمحمد وهبة رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية.

وتختلف أسعار صكوك الأضحية من جمعية لأخرى، بحسب كميات اللحوم وأنواعها سواء مستوردة أم بلدية، ويقدم مصراوي، في هذا التقرير أسعار صكوك الأضحية في 4 جمعيات:

1- بنك الطعام المصري:

وصل سعر صك الأضحية في بنك الطعام إلى 3 آلاف جنيه للعجل البلدي، وهو نفس سعر الصك للعام الماضي.

فيما بلغ سعر الصك للحم المستورد إلى 1950 جنيه، مقابل 1900 جنيهًا في العام الماضي.

ويمثل الصك الواحد قيمة خروف أو سُبع (1/7) عجل، طبقاً للشريعة الإسلامية، ويقول البنك إن النسبة الأكبر من الذبح تكون عجول، لأن صافي لحومها تمكنه من زيادة عدد المستفيدين.

وبالنسبة لصك العجل البلدي، فإن الذبح والتوزيع يتم في مصر خلال أيام عيد الأضحى.

أما صك الأضحية المستورد، فإن الذبح يتم خلال أيام العيد خارج مصر في (السودان والهند واستراليا) طبقاً للشريعة الإسلامية، في مجازر معتمدة من الحكومة وهيئة الخدمات البيطرية لوزارة الزراعة، مع حضور مندوب من بنك الطعام، بحسب موقع البنك الإلكتروني.

ويمكن شراء الصك عن طريق رقم حساب التبرع في البنوك، أو الموقع الإلكتروني للبنك، أو من خلال مندوب يذهب إلى المنزل، كما يوضح البنك.

2- مؤسسة مصر الخير:

وصل سعر صك الأضحية في مؤسسة مصر الخير إلى 3300 جنيه، وهو نفس سعر الصك في العام الماضي

ويحصل صاحب الصك على ثلث الأضحية، أي حوالي 9 كيلو جرام من اللحم، يتسلمها بدءا من خامس أيام العيد، وهي المؤسسة الوحيدة التي تعطي صاحب الصك نصيبا من أضحيته، بدلاً من 8 كيلو في العيد الماضي.

3- جمعية رسالة:

يبلغ سعر الصك 1850 جنيه، بزيادة 50 جنيها عن العام الماضي، وتبلغ حصته سُبع عجل، كما توفر المؤسسة شراء عجل كامل بمبلغ 12950 ألف جنيه، حيث يمكن تحصيلها عبر الدفع من خلال مندوبين للجمعية.

وصك الأضحية عبارة عن عجول مستوردة بصافي لحم 160 كيلو جرام، كما تتيح المؤسسة الاشتراك بأقل من قيمة الصك، ولكنه لا يعتبر أُضحية، وتصنفه الجمعية على أنه صدقة لحوم، بحسب موظفة في الجمعية، تحدثت لمصراوي.

4- جمعية الأورمان:

توفر جمعية الأورمان 3 أنواع من الصكوك، الأول للعجول المستوردة الصغيرة بقيمة 1950 جنيهًا، وهو نفس سعر العام الماضي.

والنوع الثاني للصكوك، هو عبارة عن عجول كبيرة مستوردة، بمبلغ 2550 جنيهًا، بزيادة 300 جنيها عن العام الماضي.

والنوع الثالث عبارة عن عجول بلدي، بسعر 3100 جنيه، وهو نفس السعر في العام الماضي.

وتوفر جمعية الأورمان نظام لتقسيط ثمن صك الأضحية، لمدة تصل إلى 12 شهرا، بحد أدنى 160 جنيها شهريا، وبحد أقصى 250 جنيها، وهو نظام جديد لم يكن متوفرًا العام الماضي.