5264 جنيها للجنيه الذهب.. تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الاثنين، عند نفس مستوياتها أمس الأحد.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر عند 658 جنيها اليوم، وهو نفس مستواه أمس.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم عند 564 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 عند 752 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5264 جنيها.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة، إذ تلقى المعدن دعما من التوترات في الشرق الأوسط وضعف الأسواق المالية لكن ارتفاع الدولار يكبح المكاسب، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت الأسعار الفورية للذهب 0.2% عند 1427.88 دولار للأوقية، ولامس المعدن 1452.60 دولار في الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوياته منذ مايو 2013، قبل أن يغلق متراجعا 1.5%.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % عند 1428.30 دولار للأوقية، وفقا للوكالة.