الاستثمار تعرض فرص المشروعات على كبار المستثمرين في قطاع السياحة

كتب- مصطفى عيد:

بحثت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي مع عدد من كبار المستثمرين في قطاع السياحة، الفرص الاستثمارية في القطاع التي تتضمنها خريطة مصر الاستثمارية، بحسب بيان من الوزارة اليوم الاثنين.

كما بحث الجانبان مطالب المستثمرين فيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار في قطاع السياحة، وحل المشكلات التي تواجههم في إطار اختصاصات وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ودورها في التنسيق مع مختلف الوزارات والهيئات، ودور لجنة فض منازعات الاستثمار.

وقالت الوزارة إنها تلتقي بكافة المستثمرين في مختلف القطاعات، وحريصة على اللقاء مع المستثمرين فى قطاع السياحة لعرض الفرص الاستثمارية الجديدة عليهم في مجال السياحة.

وأضافت أنها تنسق مع كافة الوزارات فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية، وحل أية مشكلة تواجه المستثمرين، مشيرة إلى أن الدولة حريصة على مشاركة القطاع الخاص وزيادة استثماراته في مصر.

وذكرت الوزارة أنها تجري مسحا شهريا حول المشكلات التي تواجه المستثمربن للعمل على حلها بشكل فوري، موضحة أن مركز خدمات المستثمرين يتضمن ممثلين عن 66 جهة ويتم إنهاء كافة خدمات المستثمرين من خلال المركز.

وأكدت أنها بدأت في متابعة كافة الشركات الجديدة المؤسسة بالمركز لمتابعة مدى تقدمها في استثماراتها، ومساعدتها في حالة وجود أي تحدٍ.

وخلال الاجتماع، استمع المستثمرون إلى شرح من مالك فواز مستشار الوزيرة لترويج الاستثمار، حول الفرص الاستثمارية التي تتضمنها خريطة مصر الاستثمارية في قطاع السياحة، منها الفرص الاستثمارية في المتحف المصري الكبير، وهضبة الجلالة.

وأشاد المستثمرون، بجهود وزارة الاستثمار في تحسين مناخ الاستثمار، والفرص الاستثمارية الواعدة في مجال السياحة، وهو ما يدفعهم لضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع خلال الفترة المقبلة، وفقا للبيان.

وقال كامل أبو علي رئيس مجموعة الباتروس للسياحة، إن قرار الدولة بإعطاء الحرية للقطاع الخاص لزيادة استثماراته هو أمر رائع، مؤكدا أن المستثمرين في السياحة يعملون على زيادة استثماراتهم في مصر.

وأشاد منير غبور رئيس مجلس إدارة شركة سقارة للاستثمارات السياحية، بمستوى الخدمات المقدمة في مركز خدمات المستثمرين، والسرعة في إنهائها، وفقا للبيان.

وحضر اللقاء أيضا سراج سعد رئيس هيئة التنمية السياحية، وأحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحة، وسامح حويدة نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحي، وتامر مكرم رئيس جمعية مستثمري شرم الشيخ، وحسام الشاعر رئيس مجلس إدارة شركة برايت سكاي للسياحة، ونبيل رشدان العضو المنتدب لمجموعة ترافكو، ونادر علي مالك مجموعة فنادق لوريال بشرم الشيخ.