أسعار النفط ترتفع وسط زيادة التوترات عقب احتجاز ناقلة بالخليج

القاهرة - وكالات:

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين وسط زيادة التوترات في الشرق الأوسط عقب احتجاز الجيش الإيراني ناقلة بريطانية قبل أيام.

وبحلول الساعة 0042 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 51 سنتا أو 0.8% إلى 62.98 دولار للبرميل بعدما لامس 63.47 دولار في وقت سابق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 15 سنتا أو 0.3% إلى 55.78 دولار.

وتراجع الخام الأمريكي أكثر من 7% وانخفض برنت أكثر من 6% الأسبوع الماضي.

وكان الحرس الثوري الإيراني قال إنه احتجز ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني في الخليج بعدما احتجزت قوات بريطانية ناقلة إيرانية في وقت سابق من يوليو تموز مما زاد التوتر في الممر الملاحي الحيوي لشحن الخام.

وتدرس بريطانيا الإجراءات التي ستتخذها في أزمة احتجاز الناقلة ويبدو أنها لا تملك خيارات مناسبة تذكر بعدما كشف تسجيل أن الجيش الإيراني تجاهل سفينة حربية بريطانية لدى هبوطه على ظهر الناقلة قبل ثلاثة أيام.

وذكر مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها سترأس اجتماعا للجنة الحكومية للاستجابة للطوارئ صباح يوم الاثنين لبحث الأزمة.