إعمار توقع اتفاقا مع مطار بكين داشينغ الدولي لمشروع بقيمة 11 مليار دولار

القاهرة – وكالات:

أبرمت شركة إعمار العقارية الإماراتية اليوم الاثنين، اتفاقية مع مطار بكين داشينغ الدولي لتنفيذ مشروع بقيمة 40.5 مليار درهم "11 مليار دولار" بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية.

وقال بيان للوكالة الرسمية، إن الاتفاقية شاملة قيمة الأرض التي تبلغ مساحتها 5 كيلومترات مربعة من المطار البالغ مساحته 50 كيلومترا مربعا وذلك على هامش زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الصين.

وقال محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية - في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات - في العاصمة بكين إن تنفيذ المشروع سيستغرق عشر سنوات ويتضمن مشاريع سكنية ومرافق ترفيهية، مؤكدا أن تنفيذ شركة إماراتية للمشروع يدل على الثقة التي تحظى بها الشركة وهو أمر يدعو للافتخار .

وأوضح أن فوز "إعمار" بتنفيذ المشروع يعد أيضا إشارة واضحة على العلاقة المتميزة بين دولة الامارات وجمهورية الصين الشعبية، معربا عن أمله في أن تشكل هذه الاتفاقية بداية لفتح فرص جديدة في السوق الصيني الذي يعد الأضخم على مستوى العالم .

وأعلن العبار أن شركة إعمار ستفتتح مكتبا اليوم في بكين برعاية سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بهدف تعزير نشاطها في الصين.

وتمتلك إعمار، شركة إعمار مصر من أهم الشركات الأجنبية المستثمرة في القطاع العقاري في مصر، وتعود ملكيتها إلى شركة إعمار الإماراتية.

ومن أهم مشروعات إعمار في مصر مشروع (أب تاون كايرو) الذي يقع على مساحة 4.5 مليون متر مربع في القاهرة وعلى ارتفاع 200 متر فوق سطح البحر ومشروع مراسي الذي يقع على مساحة 6.5 كيلومتر مربع على ساحل البحر المتوسط ومشروع ميفيدا على مساحة 3.8 مليون متر مربع في التجمع الخامس بمدينة القاهرة.