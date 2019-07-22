المالية: الموازنة الجديدة تستهدف توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية في بيان اليوم الاثنين، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، تستهدف العمل على توفير حياة كريمة للمواطنين خاصة الفئات والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك يأتي تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية فى إرساء دعائم الحماية الاجتماعية بما يُسهم في وصول الدعم لمستحقيه، ويجعل المواطنين خاصة الأولى بالرعاية ينعمون بثمار الإصلاح الاقتصادي.

وأضافت الوزارة، أن الاستمرار في توجيه موارد إضافية لتمويل الخطة الاستثمارية لتطوير البنية التحتية اللازمة لزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحسين الخدمات والمرافق العامة كشبكات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي.

وأشارت الوزارة، إلى زيادة إجمالي استثمارات أجهزة الموازنة العامة، بخلاف التمويل الذاتي لهذه الجهات إلى نحو 140 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 40%، وهي الأعلى خلال العشر سنوات الماضية.

وقالت الوزارة، إن الحكومة تسعى إلى تعزيز برامج الدعم النقدي التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجًا، وقد تم اعتماد 18.5 مليار جنيه لمساعدات الضمان الاجتماعي وبرنامجي «تكافل وكرامة»، ومعاش الطفل بزيادة 5.7% عن العام الماضي، يستفيد منها 3.8 مليون أسرة،

وأشارت الوزارة، إلى تخصيص 351 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي على الطلاب، و166 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي للمرأة المعيلة، و277 مليون جنيه للأطفال دون السن المدرسي، ومائة مليون جنيه لدعم التأمين الصحي على الفلاح، و7.9 مليار جنيه لعلاج المواطنين غير القادرين على نفقة الدولة، وسداد اشتراكات غير القادرين أيضًا بمنظومة التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى 8.4 مليار جنيه لتطوير وتجهيز واستكمال المستشفيات؛ بما يُسهم فى تقديم رعاية صحية جيدة للمواطنين.