الحكومة تنشئ برنامجا لدعم صادرات الأسمنت لتخفيف معاناة القطاع

القاهرة- مصراوي:

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لبحث التحديات التي تواجه صناعة الأسمنت فى مصر، ومقترحات دعم هذه الصناعة الاستراتيجية، بحضور وزير التجارة والصناعة، ومدحت اسطفانوس، رئيس شعبة صناعة الأسمنت، وعدد من المسئولين.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض التحديات التي تواجه صناعة الأسمنت حالياً، وتم الاتفاق على عدد من المقترحات التي تُسهم في دعم هذه الصناعة المهمة.

وأوضح المستشار نادر سعد أنه سيتم إنشاء برنامج لدعم صادرات الأسمنت، وكذا تشجيع عقد الاتفاقيات الثنائية مع دول إفريقيا، لتصدير الأسمنت إليها.

وقال إن مسئولي البنك المركزى أكدوا خلال الاجتماع أن هناك توجيهاً لجميع البنوك لدعم شركات ومصانع الأسمنت، بحيث يتم إعادة جدولة مديونيات هذه الشركات والمصانع، في حالة طلب ذلك، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق أيضاً على تشجيع إندماج الشركات الصغيرة في كيانات أكبر، قادرة على المنافسة.

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