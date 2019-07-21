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    أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية التعاملات

    05:56 م الأحد 21 يوليه 2019
    أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية التعاملات

    أسعار الدولار

    كتب- مصطفى عيد:

    استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستواه في الصباح.

    وظل سعر الدولار ثابتا في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتجاري الدولي، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي عند 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية عند 16.55 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع.

    وسجل سعر الدولار في بنوك البركة، وقناة السويس، وكريدي أجريكول 16.57 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.58 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

    أسعار الدولار البنك الاهلي بنك مصر البنك التجاري الدولي

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