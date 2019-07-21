" فوري" تعتزم طرح 36% من أسهمها في البورصة المصرية

القاهرة- مصراوي:

قالت المجموعة المالية هيرميس اليوم الأحد إن فوري، أكبر شركة مدفوعات إلكترونية في مصر، تعتزم طرح 36% من رأسمالها للإدراج في بورصة مصر.

وبحسب بيان من هيرميس التي تتولى ترويج العملية وتعهد التغطية والتنسيق، يشمل الإدراج طرحا خاصا للمستثمرين من المؤسسات خارج الولايات المتحدة واستراليا وكندا واليابان، وطرحا عاما للمستثمرين الأفراد في مصر. وكلا الطرحين سيكون بذات السعر.

كان العضو المنتدب لفوري قال لوكالة رويترز في وقت سابق من الشهر الحالي إن الشركة بدأت التحضير للطرح بالبورصة المصرية على أن تجري العملية خلال 2019 أو أوائل 2020.

وشركة فوري مملوكة لنحو خمسة صناديق استثمار محلية وأجنبية وعربية. تأسست الشركة في 2009 وتعمل أيضا في مجال تكنولوجيا البنوك وتقدم خدمات مالية للأفراد والشركات. وتستحوذ الإدارة والموظفون على نحو ثمانية بالمئة من أسهم الشركة.

كان آخر طرح لشركة خاصة في بورصة مصر هو طرح ثروة كابيتال المتخصصة في حلول التمويل في أكتوبر الماضي.