مدبولي يكلف الحكومة واتحاد الغرف التجارية بإحياء مهرجان السياحة والتسوق

كتبت- منار الرخ:

قال الاتحاد العام للغرف التجارية، في بيان اليوم الأحد، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلف وزارة التموين، بإعادة إحياء مهرجان السياحة والتسوق، بالتعاون مع الاتحاد، والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.

وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، إن إحياء المهرجان يهدف إلى تنمية التجارة الداخلية، ودعم الصناعة المصرية، وتنمية الصادرات، ودعم إنشاء مراكز تجارية جديدة في كافة المحافظات إلى جانب إطلاق نوع جديد من السياحة خارج موسم الصيف.

وأضاف الوكيل أن إحياء مهرجان السياحة والتسوق يتماشى مع توصيات القمة الأورومتوسطية الثامنة للسياحة والتي استضافتها الإسكندرية الأسبوع الماضي.

وأشار إلى أنه جرى الاتفاق في القمة على تنظيم مهرجان السياحة والتسوق الأورومتوسطى الأول بالإسكندرية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي واتحاد غرف البحر الأبيض الذي ترأسه غرفة الإسكندرية.

أشار الوكيل، أنه طبقا لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة (UNWTO)، فقد تحول التسوق من شق هامشي داعم للسياحة إلى عامل جذب رئيسي، حيث يشكل التسوق 22% من إجمالي الإنفاق السياحي عالميا، ويمكث سائح التسوق أكثر من4.7 ليلة ينفق في كل منها أكثر من 920 دولار.

وأضاف الوكيل، أن هناك مدنا تعتمد اعتمادا كبيرا في اقتصاداتها على التسوق مثل نيويورك التي تصل مبيعات التسوق السياحي فيها إلى 8 مليارات دولار وبرشلونة إلى 1.1 مليار دولار، وكذلك دبي التي تجاوزت مبيعات سياحة التسوق بها أكثر من 38 مليار دولار بسبب مهرجانات السياحة والتسوق المتعددة.

وصرح الوكيل، بأنه جاري تشكيل لجنة متخصصة لوضع خطة عمل المهرجان، وتحديد موعده، ومدته والأنشطة المصاحبة، وخطة الترويج الدولية، وآليات التمويل بخلاف الاتحاد الأوروبي، والتي ستتضمن اتحادات الغرف التجارية، واتحاد الصناعات واتحاد الغرف السياحية إلى جانب الوزارات المعنية ليخرج بالشكل اللائق لمصر ويحقق الأهداف المرجوة.