"أزمة مالية" في الغرف التجارية بسبب تأخر إعلان مجالس الإدارات الجديدة

كتبت- منار الرخ:

اندلعت أزمة في الغرف التجارية بعد تأخر صرف مرتبات الموظفين بها، وهو ما يعود إلى تأخر وزارة التجارة والصناعة في إعلان أسماء المعينين الجدد في مجالس إدارات الغرف، ومن ثم تشكيل هيئة المكتب لكل غرفة، حيث كان من المقرر صدور هذا القرار منذ بداية شهر يوليو الجاري.

وقال أحمد الناظر رئيس غرفة سوهاج التجارية، لمصراوي، إن تأخر اعتماد قرار تشكيل مجالس إدارات الغرف أدى إلى وجود مشكلات بكافة الأمور المالية بالغرفة، مشيرا إلى توقف سداد فواتير الماء والكهرباء وصرف مرتبات الموظفين حتى الآن.

وأضاف الناظر، أن هناك مستحقات للموردين لم يحصلوا عليها حتى الآن منذ بداية الشهر الجاري، موضحا أن هناك ضرائب من المفترض أن تدفع منذ 15 يوليو الحالي، كما تم تقديم صرف مرتبات العاملين بالدولة إلى يوم 14 يوليو الماضي، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وذكر خالد الإسكندراني، رئيس الشئون القانونية بغرفة المنيا، أن بعض الموظفين طلبوا إجازة لحين صرف مرتباتهم للشهر الحالي، وهو ما سيؤدي إلى خلل في الغرفة، لعدم تشغيلها بكامل طاقتها.

وقال الإسكندراني إن المجلس السابق انتهت ولايته في 30 يونيو الماضي، ومن المعتاد أن يبدأ المجلس الجديد استلام مهامه ويبت في شؤون الغرف، وعدم اعتماد تشكيل المجلس الجديد أدى إلى توقف الحركة الإدارية في الغرفة كليا.

ولكن علاء عز نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، قال إن الشؤون المالية في الغرف التجارية تسير بصورة طبيعية حتى يوم 25 يوليو الجاري، مضيفا أنه لا يوجد أزمة في سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز وغيره، وذلك لأن الغرف هيئة عامة.

وأضاف عز، لمصراوي، أنه ليس من المنطقي الحديث عن تأخر صرف مرتبات الموظفين بالغرف قبل اليوم المعتاد للصرف شهريا وهو اليوم الرابع والعشرين، وبالتالي ليس هناك مشكلة حتى الآن.