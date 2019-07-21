المالية تفتتح معرض "السلع المعمرة".. وإقبال كبير في اليوم الأول

كتب- مصطفى عيد:

افتتح أمجد منير رئيس قطاع مكتب وزير المالية، اليوم الأحد، معرض السلع المعمرة الذي تُقيمه وزارة المالية للعاملين بها، بالتعاون مع إحدى شركات قطاع الأعمال العام، بحسب بيان من الوزارة.

وقالت داليا فؤاد رئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية، إن اليوم الأول لمعرض السلع المعمرة شهد إقبالاً كبيرًا من العاملين بالوزارة الذين أبدوا سعادتهم بتنوع وجودة المعروضات وأسعارها التي تقل عن السوق بما يتراوح من 10 إلى 50%، وبنظام التقسيط الذي يمتد لثلاث سنوات بفائدة تنافسية 8.5%.

وأضافت أن الأجهزة الكهربائية، ولمبات الليد، والأدوات المنزلية، والمفروشات، والسجاد، والملابس الجاهزة من أبرز المنتجات المصرية ذات الجودة العالية بمعرض السلع المعمرة.

وأعربت داليا عن شكرها وتقديرها للشركات الوطنية المشاركة بالمعرض والتي تنازلت عن نسبة من هامش الربح؛ بما يُسهم في تعزيز المنتج المحلي بالسوق المصرية، والتيسير على العاملين بوزارة المالية، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وأكد أمجد منير، خلال افتتاح المعرض، حرص الوزارة على تعظيم قيمة المنتجات المصرية التي تتمتع بجودة عالية وأسعار تنافسية، بما يُسهم في تعزيز الصناعة الوطنية؛ باعتبارها إحدى دعائم الاقتصاد القومي، من خلال إقامة المعارض السلعية التي تُلبي احتياجات العاملين بالوزارة بخصومات تصل إلى 50%.