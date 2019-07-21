كل ما تريد أن تعرفه عن بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

القاهرة- مصراوي:

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، غدًا الاثنين، إصدار الدفعة الأولى من بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، بجميع مكاتب البريد.

وبحسب بيان سابق للوزارة فإن الدفعة الأولى من بطاقات الخدمات المتكاملة يصل عددها إلى 500 ألف بطاقة من حق الأشخاص الذين قاموا بالفعل بإجراء الكشف الطبي الوظيفي المُميكن للحصول عليها.

ونشرت وزارة التضامن الاجتماعي على صفحتها الرسمية على فيسبوك إنفوجرافيك لتوضيح شروط الحصول على البطاقة ومميزاتها وطريقة استخراجها كالتالي:

1- ما هي بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة؟

2- ما هي المميزات التي توفرها منظومة الدفع "ميزة" لأصحاب البطاقات؟

3- متى سيتم إصدار الدفعة الأولى من بطاقات الخدمات المتكاملة؟

4- ما هي شروط استخراج البطاقة المتكاملة؟

5- كيف يمكنني الحصول على البطاقة؟

6- كيف يمكنني الاستعلام عن أماكن تسلم البطاقات؟