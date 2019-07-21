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    كل ما تريد أن تعرفه عن بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

    12:07 م الأحد 21 يوليو 2019
    كل ما تريد أن تعرفه عن بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

    بطاقة الخدمات المتكاملة

    القاهرة- مصراوي:

    تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، غدًا الاثنين، إصدار الدفعة الأولى من بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، بجميع مكاتب البريد.

    وبحسب بيان سابق للوزارة فإن الدفعة الأولى من بطاقات الخدمات المتكاملة يصل عددها إلى 500 ألف بطاقة من حق الأشخاص الذين قاموا بالفعل بإجراء الكشف الطبي الوظيفي المُميكن للحصول عليها.

    ونشرت وزارة التضامن الاجتماعي على صفحتها الرسمية على فيسبوك إنفوجرافيك لتوضيح شروط الحصول على البطاقة ومميزاتها وطريقة استخراجها كالتالي:

    1- ما هي بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة؟

    صورة رقم 1

    2- ما هي المميزات التي توفرها منظومة الدفع "ميزة" لأصحاب البطاقات؟

    صورة رقم 2

    3- متى سيتم إصدار الدفعة الأولى من بطاقات الخدمات المتكاملة؟

    صورة رقم 3

    4- ما هي شروط استخراج البطاقة المتكاملة؟

    صورة رقم 4

    5- كيف يمكنني الحصول على البطاقة؟

    صورة رقم 5

    6- كيف يمكنني الاستعلام عن أماكن تسلم البطاقات؟

    صورة رقم 6

    بطاقة الخدمات المتكاملة وزارة التضامن الاجتماعي الفيسبوك

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