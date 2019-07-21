3 جنيهات زيادة في سعر كرتونة البيض مع بداية الأسبوع.. والدواجن ترتفع

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت كرتونة البيض بنحو 3 جنيهات، لتسجل 32.5 جنيه بالمزرعة خلال تعاملات اليوم الأحد، مقابل 29.5 جنيه الأسبوع الماضي.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر كرتونة البيض في السوق يصل إلى 37 جنيها.

كما ارتفعت أسعار الدواجن بشكل طفيف، ليصل الكيلو إلى 26 جنيها بالمزرعة، مقابل 25 جنيها الأسبوع الماضي، ليباع في السوق بنحو 30 جنيها.

وأرجع السيد ارتفاع الأسعار إلى زيادة الطلب على الشراء خلال الفترة الماضية.

وسجل سعر كيلو الدواجن البلدي 27 جنيها بالمزرعة، ليباع بنحو 33 جنيها في الأسواق، وفقا لعبدالعزيز.

وقال رئيس الشعبة إن سعر الكتكوت يتراوح بين 3 و5 جنيهات.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.