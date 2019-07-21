المالية تفوض رئيس التنظيم والإدارة في اعتماد خطط ومخصصات تدريب الموظفين

القاهرة- مصراوي:

أصدرت وزارة المالية، قرارا بتفويض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اعتماد مشروعات خطط التدريب بوحدات الجهاز الإداري للدولة، وكذلك الموافقة على صرف المخصصات المالية اللازمة للبرامج التدريبية المدرجة بخطة التدريب، بحسب بيان من الجهاز اليوم الأحد.

ونص القرار رقم 451 لسنة 2019 في مادته الثالثة، على أن يفوض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في الصرف من اعتمادات التدريب (مكافأت التدريب بالباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين"، وتكاليف البرامج التدريبية بالباب الثاني "شراء السلع والخدمات") المدرجة بموازنات الجهات الإدارية بالدولة.

وقال الجهاز إنه يستعد برئاسة صالح الشيخ لإصدار الكتاب الدوري للتدريب والخاص بالقواعد المنظمة للنشاط التدريبي للعام المالي 2019-2020، والذي يتناول عدة محاور منها ضوابط اختيار المدربين، وقواعد صرف اعتمادات العام المالي الجاري، إلى جانب القواعد الخاصة بإعداد مشروعات الخطط التدريبية، ومن المقرر أن يصدره الجهاز قريبا.

يذكر أن الجهاز اعتمد مشروعات خطط تدريب لعدد 157 وحدة على مستوى الجمهورية سواء الوزارات أو الهيئات أو وحدات محلية أو مديريات، كما وافق على الصرف من كافة البنود المخصصة للبرامج التدريبية والمدرجة بالخطة لعدد 326 جهة خلال العام المالي 2018-2019، وفقا للبيان.