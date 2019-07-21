أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية تعاملات أول الأسبوع

كتب- مصطفى عيد:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستوياتها مساء الخميس الماضي.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتجاري الدولي، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي عند 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية عند 16.55 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنوك البركة، وقناة السويس، وكريدي أجريكول 16.57 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.58 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.