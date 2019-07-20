التضامن تدشن موقعًا إلكترونيًا جديدًا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

القاهرة- مصراوي:

دشنت وزارة التضامن الاجتماعي، موقعًا إلكترونيًا جديدًا للهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، بحسب بيان صحفي من الوزارة اليوم السبت.

وقال البيان إن الموقع سيكون حلقة تواصل بين الهيئة والمتعاملين مع أنظمة التأمينات والمعاشات من مؤمن عليهم وأصحاب معاشات أو المستحقين عنهم وأصحاب أعمال .

وأضاف البيان إن إنشاء هذا الموقع وتفعيله يأتي في إطار تحقيق رؤية الحكومة المصرية في التواصل الهادف مع جميع فئات المجتمع لتعميق أواصر التعاون والمشاركة الفعالة، وتيسيراً على اصحاب المعاشات بتقديم كافة الخدمات المميكنة من خلال صفحات الموقع.

وتتيح البوابة خدمات التصفح لكبار السن وضعاف النظر وذوي الإعاقة باستخدام أدوات تكبير حجم الخط، وقاريء النص، وتكبير المؤشر، واستخدام لوحة المفاتيح للتنقل بين الصفحات، بحسب البيان.

وأعلنت الوزارة عن بدء المرحلة الأولى من هذا الموقع خلال شهر يوليو الحالي، وهي المرحلة التي تتضمن بعض الخدمات التأمينية ومنها الاستعلام عن الرقم التأميني بدلالة الرقم القومي، بالإضافة إلى مكتبة تأمينية شاملة تحتوي على قوانين وتشريعات التأمين الاجتماعي المصري.

وتنطلق المرحلة الثانية في مطلع سبتمبر المقبل والتي تتضمن ميكنة بعض الخدمات التأمينية والدفع الإلكتروني للاشتراكات التأمينية والعديد من وظائف الإستعلام وفقا لنوع المستخدم.

وبحسب البيان فإن رابط الموقع الجديد هو التالي، اضغط هنا