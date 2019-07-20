عطلة في البنوك والبورصة الثلاثاء المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

القاهرة- وكالات:

تقرر اعتبار يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 يوليو عطلة رسمية بالبنوك وجميع وحدات الجهاز المصرفي والبورصة المصرية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو.

وقال مصدر مسؤول بالبورصة والبنك المركزى لوكالة أنباء الشرق الأوسط أنه سيتم استئناف العمل بالبورصة والجهاز المصرفي يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو الجاري.

وكان مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قد أصدر قرارا باعتبار يوم الثلاثاء إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال؛ بمناسبة ذكرى ثورة يوليو.