شركة ارنست آند يونج تفوز بمناقصة المستشار المالي لتطوير البنك الزراعي

كتبت- منال المصري:

كشف السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن شركة "ارنست آند يونج" العالمية للاستشارات المالية والقانونية فازت بمناقصة البنك الزراعي لتطوير البنية التكنولوجية للبنك وذلك بعد منافسة بين 4 مكاتب استشارية.

وأضاف في تصريحات خاصة لمصراوي أن الشركة التي وقع عليها الاختيار ستكون المستشار المالي لتطوير البنية التكنولوجية للبنك، موضحا أنه تم الانتهاء من الدراسة التشخيصية للبنية التكنولوجية وجاري وضع الحلول المناسبة لها.

ويعمل البنك حاليًا على طرح كراسات الشروط أمام الشركات الذين سيتولون إدخال النظام الإلكتروني في البنك، وكذلك تدريب الموظفين على التعامل مع هذا النظام.

وأكد القصير على دور البنك المركزي في المساهمة في نجاح ما تم تحقيقه مبدئيا من خطة إعادة هيكلة البنك.

وأوضح القصير أن تطوير البنية التكنولوجية سيمكن البنك من تطوير أعمال ومنتجات وخدمات البنك وإصدار باقات إلكترونية للعملاء لدعم رؤية المجلس القومي للمدفوعات والبنك المركزي لميكنة المدفوعات.