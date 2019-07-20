بالتقسيط وبدون مقدم.. وزارة المالية تفتتح غدًا معرض للسلع المعمرة

كتب- مصطفى عيد:

تفتتح وزارة المالية غدًا الأحد بمقرها بمدينة نصر، معرض السلع المعمرة، لتلبية احتياجات العاملين بها، بأسعار تنافسية وجودة عالية وبالتقسيط؛ تشجيعًا للصناعة المحلية، بحسب بيان صحفي اليوم السبت.

وقالت داليا فؤاد، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية في البيان، إن هذا المعرض يُعد أحد الأنشطة الاجتماعية التي تنظمها الوزارة لتلبية احتياجات العاملين بها والمصالح والجهات التابعة لها، وتخفيف العبء عن كاهلهم من خلال إتاحة السلع المعمرة بأسعار أقل من السوق بما يتراوح من 10 إلى 50٪، وبالتقسيط حتى 36 شهرًا، بدون مقدم بفائدة 8.5٪ سنويًا.

وأضافت أن السلع المعروضة من المنتجات المصرية ذات الجودة العالية، وأبرزها "الأجهزة الكهربائية، ولمبات الليد، والأدوات المنزلية، والمفروشات، والسجاد، والملابس الجاهزة".

وقالت في البيان إن هذا المعرض يستهدف تشجيع المنتج المحلي، ودعم الصناعات الوطنية، في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لإحلال المنتجات المصرية بديلاً عن الواردات الأجنبية.