يصل إلى 700 ألف جنيه.. تفاصيل وشروط قرض السيارات المستعملة في 6 بنوك

كتبت- منال المصري:

تتيح بعض البنوك العاملة في مصر قرض تمويل السيارات الملاكي المستعملة ضمن برامجها التمويلية.

وتختلف البنوك في بعض الشروط الخاصة بالحصول على القرض من ناحية سنة الموديل، حيث تشترط البنوك ألا يكون مر على موديل السيارة بين عامين و5 سنوات كحد أقصى لضمان سلامتها، وتفادي تجنب مخاطر كثرة الأعطال، التي من الممكن أن تؤدي لتعثر العميل عن السداد.

وتتباين أيضا شروط السيارة من بنك إلى آخر، بحسب العميل، سواء كان موظفًا حكوميًا أو بقطاع خاص أو مهن حرة أو بضمان أوعية ادخارية للعميل بالبنك، كما تحدد البنوك معارض معينة لشراء السيارة.

وتتمثل أبرز الاختلافات نسبة الفائدة المحددة على القرض، وقيمة القرض، وفترة السداد، والمصاريف الإدارية، وراتب العميل الشهري، وتسديد العميل نسبة من ثمن السيارة وتحمل البنك تمويل باقي سعر السيارة.

ويحتاج العميل تقديم بعض الأوراق اللازمة للبنوك كشرط للموافقة على قرض السيارة منها فاتورة من المعرض بسعر السيارة مختومة من المعرض، وصورة من الرقم القومي سارية، وإيصال مرافق حديث، وشهادة إثبات دخل.

ويعرض مصراوي تفاصيل وشروط قرض السيارات المستعملة لموظفي الحكومة والقطاع الخاص في 6 بنوك هي مصر والقاهرة ومصر وأبوظبي الإسلامي والشركة المصرفية العربية والعربي وفيصل الإسلامي.

1- بنك القاهرة:

قيمة القرض تتراوح بين 15 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه كحد أقصى.

فترة سداد القرض بين عام كحد أدنى إلى 5 سنوات كحد أقصى.

نسبة الفائدة من 18.5% إلى 30% حسب وظيفة العميل ودرجة تصنيف الشركة التي يعمل بها.

المصاريف الإدارية 2.5% من إجمالي ثمن السيارة.

الدخل الشهري للعميل لا يقل عن 1500 جنيه.

سن العميل لا يقل عن 21 عامًا ولايزيد عن 65 عامًا عند سداد آخر قسط من القرض.

التمويل يصل إلى 80% من إجمالي ثمن السيارة كحد أقصى.

2- مصرف أبوظبي الإسلامي:

قيمة القرض تتراوح بين 12 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه للسيارات الألماني و400 ألف جنيه لأي نوع أخر.

فترة سداد القرض من 6 شهور إلى 5 سنوات كحد أقصى.

نسبة الفائدة 12% فائدة مقطوعة.

يقدم البنك نسبة تمويل 70% كحد أقصى من إجمالي ثمن السيارة.

المصاريف الإدارية 2% من إجمالي ثمن السيارة.

الدخل الشهري لا يقل عن 1500 جنيه لموظف للحكومة و2500 جنيه للموظف بالقطاع الخاص.

السن لا يقل عن 21 عامًا ولايزيد عن 60 عامًا عند سداد آخر قسط من القرض.

3- البنك العربي:

قيمة القرض لاتقل عن 10 آلاف جنيه وتصل إلى 400 ألف جنيه بشرط لا يمر على موديل السيارة أكثر من 3 سنوات لبعض الموديلات.

فترة سداد القرض تتراوح من عام وتصل إلى 5 سنوات كحد أقصى.

نسبة التمويل من البنك تصل إلى 65% من إجمالي ثمن السيارة.

نسبة الفائدة تتراوح بين 20% متناقصة في حال تحويل الراتب أو 22% متناقصة في حال عدم تحويل الراتب.

المصاريف الإدارية تتراوح بين 1.5% إلى 2.5% من إجمالي ثمن السيارة حسب فترة سداد القرض.

الدخل الشهري لا يقل عن 4 آلاف جنيه.

سن العميل لا يقل عن 21 عامًا ويصل إلى 75 عامًا في بعض الحالات.

4- بنك الشركة المصرفية العربية "SAIB":

قيمة القرض تتراوح بين 20 ألف جنيه ويصل إلى 700 ألف جنيه.

فترة سداد القرض تتراوح بين 6 أشهر إلى 3 سنوات كحد أقصى.

نسبة التمويل نمو البنك 50% من إجمالي ثمن السيارة ولا يكون مر على الموديل أكثر من عامين.

نسبة الفائدة 20.75% متناقصة.

المصاريف الإدارية 3.25% من إجمالي ثمن السيارة.

الدخل الشهري لا يقل عن 3 آلاف جنيه.

لا يزيد سن العميل عن 60 عامًا عند سداد آخر قسط من القرض.

يشترط البنك ألا يكون مر على موديل السيارة أكثر من عامين.

5- بنك مصر:

يتيح البنك القرض للسيارات المستعملة بضمان أوعية العميل الادخارية به، سواء شهادات ادخارية أو حساب توفير أو وديعة، ولا يقدم البنك قرض السيارة المستعملة بضمان الراتب مثل البنوك المذكورة.

ولا يشترط البنك حدًا أقصى لقيمة السيارة طالما حساب العميل يغطي ثمن السيارة بالكامل.

ويحظر البنك نسبة من ودائع العميل لا تزيد عن قيمة قرض السيارة حتى سداد آخر قسط من القرض.

يقر البنك فائدة أعلى من سعر الوديعة البنك على القرض حسب نوع الوديعة.

6- بنك فيصل الاسلامي:

الحد الأقصى لتمويل السيارة يبلغ 200 ألف جنيه للسيارات الفارهة صاحبة الماركات الشهيرة مثل مرسيدس وبي إم دبليو.

يشترط البنك ألا يقل سعر السيارة عن 150 ألف جنيه لتمويلها.

تبلغ مدة سداد القرض 5 سنوات كحد أقصى.

يمول البنك 50% من إجمالي ثمن السيارة مقابل 50% مقدمة يسددها العميل من إجمالي ثمن السيارة.

المصاريف الإدارية تتراوح بين 0.5% إلى 1.5%، حسب إمكانية تحويل الراتب من عدمه وقيمة القرض.

الفائدة تتراوح بين 19% إلى 20% متناقصة حسب إمكانية تحويل الراتب من عدمه.

لا يقل الدخل الشهري للعميل عن 1500 جنيه شهريًا.

لا يزيد سن العميل على 60 عامًا عند سداد آخر قسط للسيارة ولا يقل سن العميل عن 21 عامًا.