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    الاتصالات: 6.8 مليون عميل للإنترنت الثابت بنهاية شهر أبريل

    12:05 م السبت 20 يوليه 2019
    الاتصالات: 6.8 مليون عميل للإنترنت الثابت بنهاية شهر أبريل

    أسلاك إنترنت ثابت

    كتب- محمد علاء الدين:

    ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت الثابت ADSL إلى 6.84 مليون مستخدم بنهاية أبريل الماضي مقابل 6.82 مليون مستخدم في شهر مارس الماضي.

    وبحسب تقرير لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، زاد عدد عملاء الإنترنت الثابت ADSL بمقدار 22.54 ألف عميل فقط خلال شهر أبريل، مقارنة بزيادة قدرها 81.8 ألف عميل في شهر مارس الماضي عن الشهر السابق له.

    وجذب سوق الإنترنت الثابت ADSL نحو 100 ألف عميل جديد خلال شهر يناير الماضي ليرتفع إجمالي عدد مستخدمي ADSL إلى 6.6 مليون عميل مقارنة بـ 6.5 مليون عميل في شهر ديسمبر الماضي.

    وتسيطر المصرية للاتصالات على نحو 5.5 مليون عميل من مستخدمي الإنترنت ADSL فيما تتقاسم شركات "فودافون - أورانج - اتصالات - نور" المتبقي من عدد العملاء المقدر عددهم بـ 1.3 مليون عميل.

    الإنترنت الثابت وزارة الاتصالات عملاء الإنترنت

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