المالية: سداد مستحقات شركات الكهرباء والمياه لدى الجهات الحكومية شهريًا

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية إنه خلال العام المالي الجاري سيتم سداد مستحقات شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي لدى الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية، مركزيًا كل شهر.

وأضاف بيان صحفي من الوزارة اليوم السبت أن السداد سيتم من خلال قطاع الموازنة العامة للدولة، بعد تدقيقها والتأكد من أنها تمثل الاستهلاك الحقيقي للكهرباء والمياه.

وطالبت الوزارة، في كتاب دوري جديد، هذه الجهات الموازنية بالانتهاء من عملية «التصادق» مع شركات الكهرباء والمياه التي تتعامل معها في موعد أقصاه الأسبوع الثالث من الشهر التالي للاستهلاك، وارسال هذه المصادقات إلى وزارة المالية، بعد اعتمادها من السلطة المختصة شهريًا، وعدم سداد أي مبالغ نقدية لهذه الشركات.

وقالت الوزارة إنه تم إجراء "قيد التزام" على الاعتمادات المالية المقررة لبنود الإنارة، والكهرباء والمياه والصرف الصحي المدرجة بموازنات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية عن العام المالي الجاري، لتتولى وزارة المالية سداد هذه المستحقات شهريًا على ضوء المصادقات الواردة من الجهات الموازنية لشركات الكهرباء والمياه.

وبحسب البيان فإنه يجب على الجهات الموازنية التي تستخدم عدادات مسبقة الدفع مخاطبة شركات الكهرباء والمياه المختصة لطلب شحن العدادات على ضوء متوسط الاستهلاك الفعلي.

وناشد البيان المسئولين الماليين بالجهات الموازنية المختصين بعمليات "المصادقة"، الالتزام بالموعد المحدد؛ بما يُسهم في إنهاء التشابكات المالية بين الجهات الحكومية "المدينة"، والدائنة؛ وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق المستهدفات المالية والانضباط المالي.