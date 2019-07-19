"التمويل الإسلامية" تضخ 50 مليون دولار لمصر في يناير المقبل

كتبت - منال المصري:

كشف هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التي تعد ذراع البنك الإسلامي للتنمية عن أن المؤسسة تعتزم ضخ تمويلات للقطاع الخاص في مصر لأول مرة، وذلك بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر وتعافي مؤشرات نمو الناتج المحلي.

وقال سنبل، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن المؤسسة تتجه لضخ 50 مليون دولار للشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة في بداية يناير المقبل وذلك بالتعاون مع البنوك المصرية.

وأكد سنبل، أن المؤسسة يسعدها التعاون مع البنوك المصرية بما تتمتع به من ملاءة مالية قوية وحوكمة وشفافية، مشيرًا إلى أن المؤسسة تدرس المشاركة في تمويل القطاع الخاص عبر صناديق الاستثمار أو بآليات أخرى .

وواصلت المؤسسة دعم الحكومة المصرية على مدار 10 سنوات الماضية بهدف تلبية احتياجات الشعب المصري من الغذاء والطاقة ودعم الاقتصاد المصري الذي نجح في التعافي بشهادة جميع مؤسسات التمويل الدولية، بحسب سنبل.

وضخت المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة تمويلات تقترب من 10 مليارات دولار لمصر بعدد 5 اتفاقيات إطارية خلال 10 سنوات من بدء عمل المؤسسة في قطاعات مختلفة سواء في الأمن الغذائي أو الطاقة، بحسب ما قال هاني سنبل في وقت سابق.

واحتفلت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بداية الشهر الجاري ، بالانتهاء من استخدام الشريحة الأولى التي صرفتها لمصر بقيمة 1.130 مليار دولار من إجمالي الاتفاقية الإطارية الخامسة البالغة 3 مليارات دولار، التي تم توقيعها في سبتمبر الماضي مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لدعم قطاع الطاقة والغذاء في مصر .

وتوزعت الشريحة الأولى بين 737 مليون دولار لاستيراد مشتقات بترولية، و393 مليون دولار لاستيراد القمح والأرز، حيث تم شراء 1.3 مليون طن قمح، و169.4 ألف طن أرز.