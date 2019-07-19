موسم الحج.. تعرف على أسعار الريال السعودي في 10 بنوك

القاهرة – مصراوي:

تسعى البنوك لتوفير الريال السعودي للحجاج، مع اقتراب موسم الحج، ويقدم مصراوي، أسعار العملة السعودية في 10 بنوك.

وسجل سعر الريال السعودي في بنكي الأهلي المصري وبنك مصر وقناة السويس 4.41 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي، في بنك الإسكندرية 4.38 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة السعودية، في البنك التجاري الدولي 4.40 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول 4.39 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكان والتعمير 4.34 جنيه للشراء و4.48 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة السعودية في بنك البركة 4.35 جنيه للشراء و4.48 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي 4.39 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع.

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل سعر الريال السعودي 4.40 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع.