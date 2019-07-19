شعبة الأسماك تكشف سبب تراجع أسعار البلطي في الأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

قال عبده عثمان، نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر السمك البلطي تراجع إلى ما بين 25 و35 جنيها مقابل 38 و43 جنيها بسوق الجملة، خلال الأيام الماضية.

ويتراوح سعر كيلو السمك البلطي في الأسواق بين 40 و45 جنيها، حسب المنطقة التي يباع بيها.

وأرجع عثمان انخفاض السعر إلى زيادة المعروض مما أدى إلى تراجع الأسعار بالأسواق.

وأضاف عثمان، أن أسعار البلطي يتراجع من يونيو حتى نوفمبر من كل عام، " إنتاج المزارع السمكية يزداد خلال هذة الفترة من كل عام".

وتوقع عثمان، مزيدا من التراجع في سعر البلطي في الأسواق خلال الأشهر القادمة.