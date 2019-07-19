تراجع الطماطم والليمون.. أسعار الخضروات بسوق العبور خلال أسبوع

القاهرة – مصراوي:

تراجعت أسعار الطماطم والبصل والليمون، في سوق العبور خلال تعاملات الأسبوع، بينما ارتفعت أسعار الفلفل الحامي البلدي والفاصوليا، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه بتراجع 50 قرشا.

البطاطس بين 3.5 جنيه و5 جنيهات.

البصل بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الكوسة بين 3 و 6 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 9 جنيهات و13 جنيها، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و 3 جينهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الملوخية بين 2 و 3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 و 2.5 جنيه.

البامية بين 11 و17 جنيها.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 9 و15 جنيها، بتراجع 6 جنيهات.

كانتالوب بين 3 و 5.5 جنيه.

بطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 10 جنيهات و15 جنيها.

خوخ بلدي عريشي بين 3 و9 جنيهات.

مانجو بلدي بين 5 و10 جنيهات.

مانجو عويس 20 و30 جنيه.