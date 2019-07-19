البنك الأهلي: 16 ألف عميل جديد لمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عام

كتبت منال المصري:

قال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، لمصراوي، إن مصرفه تمكن خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، من جذب 16 ألف عميل جديد في مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ووصل إجمالي ملاء البنك من المباردة بنهاية العام المالي 42 ألف عميل مقابل 26 ألف عميل من نفس الفترة بالعام الماضي .

وأشار أبوالفتوح، في تصريحات خاصة إلى أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمبادرة البنك المركزي قفزت إلى 37.5 مليار جنيه في نهاية العام المالي الماضي مقابل 25.2 مليار جنيه من العام السابق بنسبة نمو 23%.

وكان البنك المركزي أطلق قبل 4 سنوات مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة تتراوح بين 5% متناقصة للمشروعات الصغيرة و7% لتمويل المشروعات المتوسطة للآلات والمعدات الزراعية والصناعية و12% لتمويل رأس المال العامل للمشروعات المتوسطة الصناعية والزراعية والمتجددة.

وقال أبوالفتوح، إن مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة انعكست على نمو إجمالي محفظة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفة عامة بالمبادرة وخارج المبادرة لتقفز إلى 64.7 مليار جنيه العام المالي الماضي مقابل 49 مليار جنيه بمعدل نمو 30.3%.

وبلغ إجمالي عدد العملاء في محافظة المشروعات الصغيرة بالمبادرة وخارج المبادرة 73 ألف عميل في العام المالي يونيو مقارنة بـ 63 ألف عميل من نفس الفترة بالعام السابق.