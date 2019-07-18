مشتريات محلية تصعد بالبورصة في آخر جلسات الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع بنسبة 0.21% إلى مستوى 13670 نقطة، مدوفوعا بمشتريات محلية.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.32%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.33%.

وسجلت تعاملات المصريين صافي شراء بقيمة 17.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع بقيمة 14.4 مليون جنيه، والعرب صافي بيع بقمية 3.3 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي ارتفع بنسبة 0.58%، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء، إلى مستوى 13648 نقطة، وسط مبيعات محلية وعربية في كل من الأسهم والسندات خلال الجلسة.