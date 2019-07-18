سنتامين: 27% زيادة في إنتاج الذهب من منجم السكري بالربع الثاني من 2019

كتب- أحمد السيد:

قالت شركة سنتامين، إن إنتاجها من الذهب في منجم السكري، خلال الربع الثاني من العام الحالي، ارتفع بنسبة 27%، ووصل إلى 117.913 ألف أوقية، مقابل 92.803 ألف أوقية خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لبيان من الشركة على موقعها الإلكتروني.

ويقدر احتياطي منجم السكري بـنحو 15.5 مليون أوقية ذهب، وهو ما يجعله واحداً من أكبر مناجم الذهب في العالم.

وبحسب بيان الشركة، فإن إنتاجها من منجم السكري زاد بنحو 8%، خلال النصف الأول من العام الحالي، ليصل إلى 234.096 ألف أوقية من الذهب، مقابل 217.098 ألف أوقية من الذهب خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتعمل الشركة على إنتاج ما يتراوح ما بين 490 ألف و520 ألف أوقية من الذهب خلال العام الحالي، بتكلفة تتراوح ما بين 675 و725 دولار للأوقية.

وقال أندرو باردي، الرئيس التنفيذي لـ "سنتامين"، إنه من المتوقع استمرار التحسن في أعمال إنتاج الذهب، حيث سيكون الإنتاج أكبر خلال النصف الثاني من العام الحالي، نتيجة لزيادة عمليات التعدين في الدرجات المفتوحة".