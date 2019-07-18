البورصة توقع مذكرة تفاهم مع السويدي اديوكيشن لتدريب الطلاب على الثقافة المالية

مصراوي في "النصر للمطروقات".. كيف حققت الشركة أول ربح منذ تأسيسها؟

القاهرة – مصراوي:

وقعت البورصة ومؤسسة "السويدي إديوكيشن "التعليمية، مذكرة تفاهم لنشر ودعم الثقافة المالية والاستثمار وأوجه الادخار المختلفة لدى الأجيال الجديدة من الطلاب المقرر إلحاقهم بجامعة كوفنتري البريطانية التي سيكون لها فرع بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحسب بيان من البورصة اليوم الخميس.

وكانت مؤسسة السويدي إديوكيشن للخدمات التعليمية قد وقعت اتفاقية شراكة مع جامعة كوفنتري البريطانية لإنشاء فرع للجامعة بمشروع الشركة في العاصمة الإدارية،"جامعات المعرفة الدولية" بهدف دعم جهود مصر الرامية لتحقيق رؤية 2030.

وقع المذكرة، أحمد عبد الرحمن نائب رئيس البورصة المصرية ، وإيهاب سلامة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "السويدي إيديوكيشن للخدمات التعليمية.

وقال محمد فريد، رئيس البورصة، إن توقيع مذكرة التفاهم ستدعم جهود البورصة الرامية الى رفع مستويات معرفة المجتمع وبالأخص الأجيال الجديدة خريجي طلبة الجامعات بأساسيات الاستثمار والادخار في البورصة ونشر الثقافة المالية.

وأكد فريد، أن لأسواق المال دورا كبيرا في تدعيم خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر مساعدة الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية في الوصول الى التمويل اللازم لزيادة حجم أعمالها ومن ثم توفير وظائف جديدة وزيادة القدرات الإنتاجية للبلاد.

وأشار رئيس البورصة إلى أنه سيتم تشكيل مجموعات عمل مشتركة لوضع الآليات والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف المذكرة والتنسيق ومتابعة التنفيذ طوال مدة سريانها والتي تستمر لمدة لثلاثة سنوات.

وقال إن إدارة البورصة تعمل مع كافة الأطراف لتطوير وتنمية سوق الأوراق المالية على نحو يسهم في زيادة تنافسية سوق مصر المالي كونه أداة مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وقال إيهاب سلامة الرئيس التنفيذي لمؤسسة السويدي إيديوكيشن، إن هذه الخطوة تأتى تطبيقا للاستراتيجية التعليمية التي وضعتها المؤسسة والتي تعتمد على إيجاد شراكات متعددة مع كافة الأطراف ذات الصلة للاستفادة من خبراتهم في خلق أجيال جديدة من الطلاب المتميزين بأحدث المهارات التعليمية وكل وسائل المعرفة التي تمكنهم من ان يصبحوا قيادات مؤثرة قادرة على خوض مجال التنافسية المحلية والعالمية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

وأوضح سلامة أنه بمقتضى مذكرة التفاهم، سيتم اعداد برامج تدريبية للطلاب لتعريفهم بالبورصة وكيفية عملها ودورها في دعم جهود التنمية الاقتصادية والمساهمة في تحسين أحوال الناس، وتعريفهم بكيفية الاستثمار أو الادخار التراكمي طويل الأجل بها، وتوضيح نظم الإدارة والأساليب الفنية المطبقة فيها.

وأضاف أنه سيتم توفير المعلومات الخاصة بقواعد العمل بالبورصة المصرية للطلاب لنشر وتسويق حملة التوعية بدور البورصة المصرية كنافذة ادخارية طويلة الأجل لطلبة المدارس والجامعات للمؤسسات التابعة "للسويدي إديوكيشن ".

ويرغب الطرفان، لتعريف الطلبة بطبيعة العلاقة بين الاستثمار والادخار في البورصة والمساهمة في دعم المشروعات الاقتصادية بمصر وتطوير سياسات جديدة من شأنها التركيز على تعزيز المناخ الاقتصادي خاصة في مجال الاستثمار في الأوراق المالية والأدوات الاستثمارية المختلفة، بحسب سلامة.

كما يستهدف التعاون، تشجيع الشركات المساهمة للاستفادة من القيد بالبورصة المصرية والوصول الى التمويل اللازم لتوسعاتهم وتكبير أعمالهم وأنشطتهم.