اختتام ثاني دورات مبادرة تدريب كوادر البنوك الأفريقية بالمعهد المصرفي

كتب- مصطفى عيد:

اختتمت، اليوم الخميس، فعاليات الدورة الثانية لمبادرة تدريب الكوادر الفنية بالبنوك المركزية والتجارية الأفريقية، التي أطلقها البنك المركزي المصري ممثلا في ذراعه التدريبي المعهد المصرفي، بالتعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك".

وبحسب بيان من البنك المركزي اليوم، تستهدف المبادرة التدريب على استخدام المنصة الإلكترونية لتبادل البيانات التعريفية والمعلومات الخاصة بالبنوك والمؤسسات الأفريقية "MANSA".

وقال البنك إن المبادرة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز كافة أوجه التعاون مع الدول الأفريقية خاصة في المجال الاقتصادي، وبالتزامن مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، وأيضاً رئاسة البنك المركزي لجمعية البنوك المركزية الأفريقية، خلال دورتها الحالية.

واستمرت الدورة التدريبية الثانية لمدة أربعة أيام من 15 إلى 18 يوليو الجاري، وشهدت إقبالاً كبيراً من المتدربين الأفارقة حيث شارك فيها 42 مصرفيا، وبذلك يبلغ عدد المتدربين في الدورتين نحو 100 مصرفي ممثلين لـ 21 دولة أفريقية، وفقا للبنك المركزي.

وقالت نجلاء نزهي مستشارة محافظ البنك المركزي المصري للشئون الأفريقية، إنه "نظراً للإقبال الكبير من الأشقاء الأفارقة للمشاركة في المبادرة ووجود العديد من المتدربين من الدول الفرانكوفونية، حرص المعهد المصرفي على توفير متخصصين لتقديم شرح وافٍ باللغة الفرنسية للمتدربين لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الدورة التدريبية".

وأضافت أن هذه الجهود تدعم تحقيق أهداف المبادرة نحو خفض مخاطر وتكلفة الائتمان، ودعم الثقة في منظومة البنوك الأفريقية، وبالتالي زيادة حجم التجارة البينية بين دول القارة.

وتعد المنصة الإلكترونية "MANSA" هي الخدمة الأولى من نوعها في العالم التي تتيح البيانات الخاصة بالبنوك والمؤسسات غير المالية والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بكافة الدول الأفريقية.

وبحسب البيان، تتميز المنصة بدقة المعلومات، بالإضافة إلى عرضها بشكل معياري يتيح المقارنة، وكذلك تحديثها بشكل دوري وإتاحتها لجميع المشتركين حول العالم مما سيسهم بدوره في التعريف بالأنشطة التجارية بالقارة، وخفض المخاطر التجارية، وزيادة الشفافية.