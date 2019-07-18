وزير الصناعة يسلم رئيس كينيا رسالة من السيسي خلال قمة تجمع الكوميسا

القاهرة – مصراوي:

سلم وزير التجارة والصناعة، رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الكيني اوهورو كينياتا، للتأكيد على عمق العلاقات بين البلدين، بحسب بيان من الوزارة اليوم الخميس.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير – بالإنابة عن السيسي - بفعاليات معرض وقمة أعمال تجمع الكوميسا Source 21 في إطار أسبوع كينيا التجاري (الثالث) والذي تستضيفه العاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 17 إلى 21 يوليو الجاري وحضره رؤساء كينيا وأوغندا وزامبيا ومورشيوس ونائب رئيس سيشل، و ممثلين عن الدول الأعضاء الاحدى والعشرين، فضلاً عن أكثر من مائتي عارض من المنطقة.

وعقد الوزير خلال مشاركته بفعاليات القمة سلسلة لقاءات مكثفة مع عدد من الوزراء والمسؤولين الأفارقة، حيث التقى بيتر مونيا، وزير التجارة والتصنيع والتعاونيات الكيني، لبحث أطر التعاون المشترك بين البلدين في إطار تجمع الكوميسا.

وبحث الجانبان، تحديد الموعد المقرر لانعقاد اللجنة التجارية المصرية الكينية المشتركة خلال العام الجاري، فضلاً عن تفعيل مقررات الدورة الأولى لمجلس الأعمال المصري الكيني التي انعقدت خلال أعمال اللجنة التجارية المشتركة في شهر فبراير من عام 2017.

وأكد الوزير أهمية تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وتأتي الاستثمارات المصرية بكينيا في المركز الـ24 من بين الدول المستثمرة في السوق الكينى بإجمالي استثمارات قيمتها 36.6 مليون دولار.

وتحتل الاستثمارات الكينية المرتبة رقم 80 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري بقيمة استثمارات تبلغ 7.7 مليون دولار موزعة على 22 شركة.

وبلغ حجم التجارة بين مصر وكينيا 640 مليون دولار خلال عام 2018 مقابل 553 مليون دولار خلال عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 15.7%، كما حققت الصادرات المصرية للسوق الكيني نسبة زيادة 21.7% وبلغت نحو 353 مليون دولار مقابل 290 مليون دولار خلال عام 2017.

وارتفعت الواردات المصرية من السوق الكيني بنسبة زيادة طفيفة خلال العام الماضي بإجمالي 288 مليون دولار مقابل 263 مليون دولار خلال عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 9.5%.

وأكد بيتر مونيا، وزير التجارة والتصنيع والتعاونيات الكيني، على الأهمية التي توليها بلاده لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى ضرورة العمل على مواصلة الارتقاء بالتعاون بين البلدين إلى آفاق أرحب خاصةً في مجالات التجارة والاستثمار والتصنيع المشترك، بحسب البيان.

كما التقى وزير التجارة والصناعة، مع عمر الباهي وزير التجارة التونسي حيث بحث الجانبان مستقبل العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وتونس، وتعزيز التعاون المشترك بينهما للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية.

وأكد الوزير أهمية إنشاء مجلس تنسيقي للتعاون الاستثماري المشترك يضم رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين بهدف توطيد التعاون الاستثماري المشترك بين مصر وتونس في عدد من القطاعات تشمل الحفر والتنقيب عن البترول والتطوير العقاري والسياحي وقطاع الخدمات المالية.

وأشارر الوزير، إلى أهمية العمل على تكثيف الزيارات والبعثات الترويجية بن البلدين في مجال الاستثمار وذلك للتعرف على الفرص الاستثمارية والقطاعات الواعدة والتعديلات في قوانين الاستثمار في كلا البلدين، وتشجيع إقامة مشروعات مشتركة بين القطاع الخاص بالبلدين ودراسة الاستفادة من انضمام تونس مؤخراً لتجمع الكوميسا.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول تجمع الكوميسا 2 مليار و310 مليون دولار خلال عام 2018 مقابل مليار و640 مليون دولار خلال عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 41%.

كما حققت الصادرات المصرية لدول الكوميسا نموا كبيرا حيث بلغت نحو مليار و520 مليون دولار خلال عام 2018 مقابل مليار و130 مليون دولار خلال عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 34.5%، بحسب البيان.

وسجلت الواردات المصرية من أسواق دول الكوميسا زيادة خلال العام الماضي حيث بلغت 792 مليون دولار مقابل 505 مليون دولار خلال عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 56.8%، كما سجل الميزان التجاري فائضاً لصالح مصر بنسبة 15.6% مقارنةً بعام 2017.