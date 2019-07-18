مزايدة لتأجير منطقة "الشو لاند" وحديقة ألعاب الأطفال بالميرلاند 9 سنوات

كتبت- شيماء حفظي:

تطرح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، الشهر المقبل، مزايدة علنية لتأجير منطقة الشو لاند وحديقة ألعاب الأطفال بحديقة الميريلاند، لمدة 9 سنوات.

وقالت الشركة، في بيان للبورصة اليوم الخميس، إنها ستطرح المنطقة للإيجار في مزاد علني يوم 18 أغسطس المقبل، بإجمالي مساحات مباني ألف متر مربع تقريبا، للاستغلال في الأنشطة السياحية والترفيهية (مطاعم – كافيتريات – حديثة العاب أطفال).

وطرحت الشركة كراسة شروط المزاد، بألف جنيه في قطاعات الإيجارات بالشركة.

وتجري شركة مصر الجديدة، أعمال تطوير حديقة المريلاند، والتي تقع على مساحة 25 فدانا، حيث تضمن عمل المرافق الكاملة للحديقة، فضلا عن عمل ممرات للجري والمشي «تراك»، وإضافة 1600 شجرة جديدة.

وافتتحت الشركة، العام الماضي، المرحلة الأولى من تطوير الحديقة، وتنتظر افتتاح المرحلة الثانية خلال شهرين.