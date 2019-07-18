شعبة الاقتصاد الرقمي تشكل لجنة لتطوير التجارة الإلكترونية في مصر

كتب- محمد علاء الدين:

أعلنت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة لوضع تصور عملي لإحداث طفرة نوعية في مجال التجارة الإلكترونية في مصر.

ويرأس اللجنة المهندس هشام صفوت عضو مجلس إدارة الشعبة ورئيس جوميا مصر، ويأتي ذلك في ظل اهتمام الدولة المصرية بصفة عامة ووزارة الاتصالات بصفة خاصة ببعض الجوانب القانونية والتشريعية التي تهم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحسب البيان.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الشعبة برئاسة المهندس خليل حسن خليل، لمناقشة مجموعة من المحاور الاستراتيجية الهامة لتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر .

وأوضح المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي أن المجلس قد ناقش ايضا وضع أسس ومعايير عملية لمبادرة Go Global بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) والتي تهدف للخروج بالشركات المصرية الناشئة للعالمية من خلال التواجد في أهم المحافل الدولية.

ويهدف ذلك لجذب المزيد من الاستثمارات لقطاع المعلومات المصري وترسيخ صورة ذهنية جديدة عن المنتج التكنولوجي الوطني ، وخاصة أن الشركات الناشئة المصرية تتمتع بمزايا تنافسية عالية لا تقل عن الشركات الناشئة في أكثر دول العالم تقدما.

كما تم استعراض الخطوات التنفيذية لمبادرة توطين والتي أطلقتها الشعبة في مؤتمرها السنوي مؤخرا ، حيث أشار خليل أن هناك 50 شركة قد سحبت كراسة الشروط وجاري تأهيل الشركات طبقا للكراسة.

وأعلنت ثلاثة بنوك مشاركة في تمويل ميكنة صغار المؤسسات من خلال أعضاءء الشعبة وهم بنك QNB الأهلي مصر، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية .

كما أنه جاري الآن الاعداد لطرح مناقصة لتدريب مديري ومنسوبي الشركات الأعضاء بالشعبة العامة من خلال اتفاقية التعاون مع إيتيدا والتي من المتوقع أن تخدم أكثر من 400 متدرب على مستوى المحافظات.