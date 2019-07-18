البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الخميس، بنسبة 0.03% إلى مستوى 13645 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.03%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.06%.

وكان المؤشر الرئيسي ارتفع بنسبة 0.58%، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء، إلى مستوى 13648 نقطة، وسط مبيعات محلية وعربية في كل من الأسهم والسندات خلال الجلسة.