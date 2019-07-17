صندوق النقد: على الجهات التنظيمية معالجة مخاطر عملة ليبرا

القاهرة- وكالات:

قالت كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إن عملة ليبرا المشفرة التي تعتزم فيسبوك طرحها قد تساعد على تعزيز الإدماج المالي، لكنها تثير في ذات الوقت بواعث قلق بشأن حماية المستهلكين وخصوصية البيانات.

وأبلغت جيتا جوبيناث الصحفيين أن الصندوق يسلط الضوء على بواعث القلق والمخاطر في خطط العملة الرقمية، وأن من المهم أن تولي الهيئات التنظيمية انتباها شديدا لمثل تلك التطورات "وألا تتأخر في أخذ الخطوات المناسبة"، بحسب وكالة رويترز.