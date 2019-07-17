التموين توقع غدا اتفاقية مع اتحاد البنوك والمركزي وأي سكور لإتاحة خدمات السجل التجاري إلكترونيًا

كتبت- منال المصري:

توقع وزارة التموين مذكرة تفاهم مع البنك المركزي واتحاد البنوك وشركة أي سكور، لإتاحة خدمات السجل التجاري إلكترونياً للبنوك، عبر بوابة شركة i-score كنافذة ومنصة إلكترونية.

ويأتي ذلك بحضور الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، وهشام عز العرب رئيس اتحاد بنوك مصر، ومحمد كفافي رئيس مجلس ادارة شركة i-score.