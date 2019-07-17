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    التموين توقع غدا اتفاقية مع اتحاد البنوك والمركزي وأي سكور لإتاحة خدمات السجل التجاري إلكترونيًا

    06:05 م الأربعاء 17 يوليه 2019
    التموين توقع غدا اتفاقية مع اتحاد البنوك والمركزي وأي سكور لإتاحة خدمات السجل التجاري إلكترونيًا

    البنك المركزي

    كتبت- منال المصري:

    توقع وزارة التموين مذكرة تفاهم مع البنك المركزي واتحاد البنوك وشركة أي سكور، لإتاحة خدمات السجل التجاري إلكترونياً للبنوك، عبر بوابة شركة i-score كنافذة ومنصة إلكترونية.

    ويأتي ذلك بحضور الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، وهشام عز العرب رئيس اتحاد بنوك مصر، ومحمد كفافي رئيس مجلس ادارة شركة i-score.

    البنك المركزي وزارة التموين مذكرة تفاهم السجل التجاري شركة i-score إبراهيم عشماوي

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