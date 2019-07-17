أسعار الدولار ترتفع في 3 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

القاهرة – مصراوي:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في 3 بنوك عاملة في مصر مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، فيما استقر السعر في 7 بنوك أخرى عند مستوى الأسعار الصباحية.

وارتفع سعر الدولار في بنكي الإسكندرية، والتجاري الدولي قرشا إلى 16.55 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار في بنك قناة السويس، قرشا، إلى 16.57 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، وكريدي أجريكول، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي عند 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك البركة عند 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي قرشا واحدا للشراء بينما استقر سعر البيع، ليسجل 16.58 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.