"أوبر باص" تعلن إطلاق خدماتها في الساحل الشمالي

القاهرة- مصراوي:

أعلنت شركة أوبر للنقل التشاركي، عن توسع رحلات أوبر باص لتشمل الساحل الشمالي، بعد إطلاق الخدمة في القاهرة، بحسب بيان صحفي للشركة اليوم الأربعاء.

وقال البيان إن خطوط أوبر باص ستعمل في الساحل الشمالي طوال فترة الصيف، بهدف إتاحة المزيد من خيارات التنقل للركاب على الطريق الممتد بطول الساحل الشمالي.

يبدأ أوبر باص رحلاته رسمياَ في يوم 18 يوليو وذلك عقب الانتهاء من مرحلة الإطلاق التجريبي الشهر الماضي.

وقال أحمد حمودة، المدير العام لأوبر مصر، في البيان إن "نحن متحمسون لإطلاق أوبر باص في الساحل الشمالي، توفيرًا لراحة البال لأصحاب العطلات".

وأضاف حمودة أن الخدمة تأتي استجابة منا لمطالب الركاب التي أوضحت حاجتهم إلى توافر خيارات آمنة للتنقل بأسعار في متناول اليد في وجهات العطلات".

وبحسب حمودة فإن الشركة وسعت خدمة أوبر باص لتشمل رحلات بتكلفة أقل بنسبة 75% من خدمة أوبرX.

وبحسب البيان فإن رحلات أوبر باص بالساحل الشمالي ستتوافر خلال العطلات الأسبوعية والأجازات الرسمية بمعدل رحلة كل نصف ساعة، وذلك خلال أيام الخميس من ٥ مساءً إلى ٣،٣٠ فجراً، والجمعة من ١ ظهراً إلى ٤ فجراً والسبت من ١٢ ظهراً إلى ١١ مساءً.

وقال البيان إن الشركة تواصل شراكتها مع شركة AXA للتأمين على ركاب وسائقي أوبر باص وأوبرX، و ذلك بتغطية مصاريف العلاج عند وقوع الحوادث أثناء استخدامهم لتطبيق أوبر، أو حالات الوفاة، أو العجز الكلي أو الجزئي أو المستديم، وفرص الأرباح المفقودة.

كما مدت الشراكة مع Nacita أوتوكير لتقديم ”خدمة UberRESCUE“، وهي خدمة إنقاذ وصيانة عند الطلب، المتاحة على تطبيق أوبر لزوار الساحل الشمالي بسياراتهم الخاصة أيام العطلات.