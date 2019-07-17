القابضة الكويتية: بدء إنتاج الغاز من حقل في شمال سيناء

كتبت- شيماء حفظي:

بدأت شركة تابعة للشركة المصرية الكويتية القابضة، الإنتاج من أول بئر غاز بمنطقة شمال سيناء البحرية في 13 يوليو الجاري بمعدل إنتاج يومي قدره 25 مليون قدم مكعب، بحسب بيان صحفي اليوم الأربعاء.

وقالت الشركة المصرية الكويتية القابضة في بيان للبورصة اليوم، إن شركة NSCO Investments Limited التابعة لها، والتي تمتلك حق امتياز حقل الغاز بمنطقة شمال سيناء البحرية، انتهت من حفر البئر الأولى ووضعها على الإنتاج، وجاري استكمال حفر البئر الثانية تميهدا لوضعها على الإنتاج.

وأوضحت الشركة، أنه تم حفر البئر الأولى لمنطقة تنمية كاموس بشمال سيناء بعمق 1698 مترًا، وبتكلفة نحو 15 مليون دولار، ومع إدخالها الإنتاج للبئر الجديد، وصل إجمالي معدل إنتاج الشركة إلى حوالي 40 مليون قدم مكعب يوميا.

وتتوقع الشركة، أن يحقق إنتاج هذا البئر إيرادات تزيد عن 500 مليون جنيه على مدار العامين القادمين.

وأضاف بيان الشركة، أنه تم الانتهاء من حفر البئر الثانية في منطقة تنمية كاموس إلى العمق النهائي 2664 متر، وجاري حاليا إكمال البئر تمهيدًا لوضعها على الإنتاج خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وأوضح البيان، أن أنشطة الحفر في منطقة تنمية كاموس تأتي في إطار حطة الشركة لزيادة إنتاج الغاز من طبقات عصر الـ Pliocene القريبة من السطح، بخلاف الطبقات العميقة التي تنتمي إلى عصور الـ Pre-messinian والتي يجري لها حاليا دراسات منفصلة لإعداد خطط التنمية المناسبة لها.

وخلال العام الماضي ارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بفضل الاكتشافات الجديدة وأعلنت وزارة البترول تحقيقها الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي في سبتمبر 2018 جاء على أثر تنفيذ 27 مشروعا لتنمية حقول الغاز الطبيعي.

وتستهدف وزارة البترول، تنفيذ 11 مشروعا جديدا لتنمية حقول الغاز الجديدة باستثمارات حوالي 15 مليار دولار حتى منتصف عام 2022.