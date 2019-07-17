الحكومة تستهدف مواصلة خفض معدلات البطالة إلى 8.1%

القاهرة – مصراوي:

استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعيّ، اليوم، مستهدفات الموازنة العامة للدولة ونتائج العام المالي الماضي، وفقا لما نقلته وكالة الشرق الأوسط

وقال وزير المالية خلا الاجتماع إن معدلات البطالة انخفضت مع التطورات الإيجابية التي حدثت مؤخرًا في مجال الاقتصاد، لتصل إلى 8.9% في ديسمبر 2018 مع تزايد أعداد المشتغلين، وإنه من المستهدف الوصول بنسبة البطالة إلى 8.1%.

وقال بيان مجلس الوزراء، إن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو قدره 5.6% في 2018-2019، وهو ما يعد أعلى معدل نمو يتحقق منذ سنوات، كما يعتبر واحدا من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم.

وتستهدف الحكومة، الوصول بمعدلات نمو في موازنة 2019-2020، إلى أكثر من 6%، وهيكل النمو تحسن واصبح أكثر استدامة وتنوعا، حيث بلغت نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة والحكومية نحو 45% من النمو المحقق يليها نسبة مساهمة الصادرات بنحو 34%.

وأضافت المالية أن بيانات عام 2018- 2019 تشير إلى انخفاض العجز الكلي إلى 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي، كما حققت الموازنة فائضا أوليا قدره 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعتبر أفضل نتائج تتحقق منذ أكثر من عشر سنوات، مؤكدا أنه من المستهدف الوصول بنسبة العجز الكلي إلى نسبة أفضل من الحالية.

وأشارت المالية إلى أن إجراءات الضبط المالي ومعدلات النمو المحققة ساهمت فى خفض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت الوزارة، إن إجراءات ترشيد دعم الطاقة ساهمت في خفض فاتورة دعم الطاقة، وهو ما سمح بوجود مساحة مالية للإنفاق على برامج الدعم النقدي والحماية الاجتماعية وبرامج التنمية البشرية وزيادة الاستثمارات الحكومية.