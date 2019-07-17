وزارة الاتصالات تكرم الطلاب خريجي مبادرة "مبرمجي المستقبل"

كتب- محمد علاء الدين:

استقبلت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الطلاب الأوائل خريجي البرنامج التدريبي "مبرمجي المستقبل"، وهو أحد برامج المبادرة الرئاسية "رواد تكنولوجيا المستقبل" التي ينفذها مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" التابعة للوزارة.

ويستهدف البرنامج طلبة الصف الأول الثانوي المتميزين، حيث يقدم البرنامج منحة تدريب مجانية في "أساسيات البرمجة Learn to Code" ويمنح شهادة معتمدة من المنصة العالمية "يوداسيتي" للتعلم الإلكتروني.

وقال بيان صحفي صادر عن الوزارة، إنه تم الاستماع لمقترحات وآراء الطلاب خريجي البرنامج؛ حيث أعرب الطلاب عن اهتمامهم بمجال البرمجة والالتحاق بمنحة برنامج مبرمجي المستقبل فور الإعلان عنها لكونها فرصة لصقل مهاراتهم وتأهيلهم لمسارات تكنولوجية أكثر تقدماً في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، وتصميم التطبيقات على المحمول وغيرها من البرامج الأمر الذي يفتح لهم مجالات العمل الحر في سن مبكرة كما يخطط بعضهم.

واقترح الطلاب إتاحة التدريب لهم في مجال ريادة الأعمال، ووجهت وزارة الاتصالات لتنظيم دورة متخصصة لهم في الأجازة الصيفية في هذا الشأن من خلال مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال "تيك".

كما اقترح الطلاب توفير المزيد من البرامج التدريبية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وعقد لقاءات دورية للمجموعات أصحاب التخصصات المشتركة مع خبراء لمساعدتهم في تطوير مهاراتهم.

واقترح الطلاب إنشاء منصة رقمية تجمع بيانات أصحاب المهارات وتخصصاتهم من خريجي البرامج التدريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات بحيث تكون فرصة للشركات من مختلف أنحاء القارة الافريقية للتواصل معهم وفقا لاحتياجاتها.

ويتضمن المسار التدريبي لبرنامج "مبرمجي المستقبل" تعلم لغات تصميم المواقع الإلكترونية ومنهم HTML، وCSS وكذلك تعلم لغة البرمجة Python، بالإضافة إلى تعلم منهجية Object Oriented Programming من خلال لغة Python، وكذلك التعرف على مجالات البرمجة المختلفة من خلال محتوى تدريبي مكون من فيديوهات ومشاريع يتم مراجعتها من قبل مراجعي منصة يوداسيتي.

وتتيح المنحة منتدى للطلاب على مستوى العالم للاستفادة من الخبرات المختلفة وإمكانية إجراء اجتماع بين المتدرب ومراجع منصة يوداسيتي في بداية فترة المسار التدريبي.

وتعتمد طريقة تقديم المحتوى التعليمي للمبادرة على نظام مبتكر يدمج الألعاب (Gamification) في التعلم مما يحقق ارتباطاً تفاعلياً مع المحتوى التعليمي بشكل فعال، والذي يتم متابعته من خلال مقابلات أسبوعية إلكترونية مع مرشدين فنيين تابعيين لمنصة يوداسيتي ومراجعين للمشروعات.

يذكر أن المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي "مبرمجي المستقبل" كانت قد بدأت في 21 يونيو الماضي بهدف تدريب عدد 1200 طالب في الصف الأول الثانوي من إجمالي 5000 طالب تستهدفهم المبادرة من المدارس الحكومية خلال السنة الدراسية 2018-2019 حيث يحصل الطالب على المنحة لمدة 3 أشهر متاح على منصة يوداسيتي للتعلم الإلكتروني.