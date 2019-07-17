"فكرتك شركتك" تتعاون مع جامعة سينجولاريتي في "تحدي الشركات الناشئة"

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت مبادرة "فكرتك شركتك" لريادة الأعمال التي أسستها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، عن التعاون بينها وجامعة سينجولاريتي، التي يقع مقرها في وكالة ناسا بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، من خلال مسابقة التحدي العالمي للشركات الناشئة التي تنظمها الجامعة.

وبحسب بيان من وزارة الاستثمار اليوم الأربعاء، تشارك شركتان ناشئتان من مبادرة "فكرتك شركتك" في المسابقة، بالإضافة إلى شركتين تابعتين لها من خلال مسرعتي الأعمال "فلك ستارت أبس" و"EFGEV Fintech".

وقالت الوزارة إن مسابقة "التحدي العالمي " اتخذت مصر مركزًا إقليميًا لها لما توليه الحكومة المصرية من مبادرات طموحة لتحفيز وتمكين الشباب المصري في مجال ريادة الأعمال، وزيادة اعتمادهم على أنفسهم، و هو ما يتماشي مع استراتيجية جامعة سينجولاريتي، خاصة أن المصريين يتمتعون بعقول مستنيرة ولديهم العديد من المواهب والإمكانيات.

وتمثل هذه المسابقة خطوة رئيسية نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي في مصر، وخلق بيئة خصبة حاضنة للشركات الناشئة والأفكار الإبداعية، بحسب الوزارة.

وأضافت الوزارة أن أحد أهم أهداف مبادرة "فكرتك شركتك" من هذه الشراكة هو اجتذاب العقول الخلاقة من جميع أنحاء الوطن العربي للتنافس على أرض مصر لخلق وإيجاد حلول لمشاكل المجتمعات العربية خاصة في مجالات الصحة، والتعليم، والبيئة، والنقل، والتكنولوجيا المالية.

وذكر حيدر غالب سفير جامعة سينجولاريتي في مصر، أن المسابقة تستهدف توضيح مدى قدرة التقنيات على تحويل مسار المستقبل، وإحداث تأثيرات إيجابية واسعة النطاق، وتشجيع القادة على حل المشاكل، وظهور جيل جديد قادر على استخدام التقنيات الحديثة في استخدام البدائل التكنولوجية لمواجهة المعوقات التي تواجه المجتمع.

ووصل عدد المتقدمين إلى المسابقة إلى 220 مشاركا من دول المنطقة ومنها لبنان، وتونس، والجزائر، والمغرب، وجاءت مصر في المقدمة بإجمالي 55% من عدد المشاركين.

وبحسب البيان، جاءت هذه النسبة انعكاساً لمعدل النمو السريع للشركات الناشئة في مصر، حيث وصل إلى 7% خلال عام 2018، وتمثل هذه النسبة 22% من إجمالي الاستثمارات في الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويقع المقر الرئيسي لجامعة سينجولاريتي بوكالة ناسا في وادي السليكون بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وتم تأسيسها في ٢٠٠٨ من قبل راي كورزويل، وبيتر ديامانديس، وذلك بتمويل من كيانات ومؤسسات عالمية مثل جوجل، وديلويت، ويونيسف.

وكانت جامعة سينجولاريتي أقامت130 مسابقة مشابهة في 47 دولة حول العالم وذلك منذ عام ٢٠١٠، وحتى الآن، وخرج من تلك المسابقات ١٨٥ فائزا.

وتتكون لجنة التحكيم من ممثلين من جامعة سينجولاريتي، وتشالينج جروب، بالإضافة لممثلين من مجتمع الأعمال، وريادة الأعمال.

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